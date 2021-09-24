Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя
Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде. Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно. Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень, сообщает РБК-Украина.
Верхняя одежда на дождливую погоду:
- Тренч + утепленная жилетка
- Кожаное пальто / тренч
- Кожаная рубашка
- Удлиненный бомбер
- Стеганые куртки: мелкая стежка, простой крой, выглядят свежо и стильно.
Обувь:
- Низкие резиновые сапоги удобно носить с брюками
- Высокие с юбками, или на прогулки в парк с детьми.
Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящую для себя резиновую обувь.
- Кроме резиновой: челси
- Жокейские сапоги, сапоги / трубы
- Обувь на массивной подошве: ботинки, лоферы и даже туфли.
Аксессуары:
- Зонт
- Удобная сумка: крос-боди, шоппер на плечо - свободные руки вам пригодятся для зонта.
Головные уборы:
- Платки
- Косынки из кожи
- Кожаные / из плащевой ткани панамы
- Кепки
- Шапки (на холодную погоду).
Автор: Татьяна Турчаникова