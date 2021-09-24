Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде. Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно. Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень, сообщает РБК-Украина.

Верхняя одежда на дождливую погоду:

  • Тренч + утепленная жилетка
  • Кожаное пальто / тренч
  • Кожаная рубашка
  • Удлиненный бомбер
  • Стеганые куртки: мелкая стежка, простой крой, выглядят свежо и стильно.
Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Обувь:

  • Низкие резиновые сапоги удобно носить с брюками
  • Высокие с юбками, или на прогулки в парк с детьми.

Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящую для себя резиновую обувь.

  • Кроме резиновой: челси
  • Жокейские сапоги, сапоги / трубы
  • Обувь на массивной подошве: ботинки, лоферы и даже туфли.

Аксессуары:

  • Зонт
  • Удобная сумка: крос-боди, шоппер на плечо - свободные руки вам пригодятся для зонта.

Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Головные уборы:

  • Платки
  • Косынки из кожи
  • Кожаные / из плащевой ткани панамы
  • Кепки
  • Шапки (на холодную погоду).

Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Автор: Татьяна Турчаникова

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