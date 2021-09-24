Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде. Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно. Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень, сообщает РБК-Украина.

Верхняя одежда на дождливую погоду:

Тренч + утепленная жилетка

Кожаное пальто / тренч

Кожаная рубашка

Удлиненный бомбер

Стеганые куртки: мелкая стежка, простой крой, выглядят свежо и стильно.

Обувь:

Низкие резиновые сапоги удобно носить с брюками

Высокие с юбками, или на прогулки в парк с детьми.

Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящую для себя резиновую обувь.

Кроме резиновой: челси

Жокейские сапоги, сапоги / трубы

Обувь на массивной подошве: ботинки, лоферы и даже туфли.

Аксессуары:

Зонт

Удобная сумка: крос-боди, шоппер на плечо - свободные руки вам пригодятся для зонта.

Головные уборы:

Платки

Косынки из кожи

Кожаные / из плащевой ткани панамы

Кепки

Шапки (на холодную погоду).

Автор: Татьяна Турчаникова