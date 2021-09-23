Украина создаст водородный коридор с тремя странами ЕС

Евросоюз получит зеленый водород из Украины. Компании газового сектора Украины, ФРГ, Чехии и Словакии создадут Центрально-Европейский водородный коридор, сообщает UBR.

"Магистраль" в Центральной Европе обеспечит водородом районы повышенного спроса в ЕС, а транспортировка будет осуществлена из перспективных районов производства в Украине через Словакию и Чехию.

Компании – участники инициативы:

Eustream (компания-оператор ГТС Словакии);

ОГТСУ (Оператор ГТС Украины);

Net4gas (компания-оператор ГТС Чехии);

OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

Считается, что водород будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика достигнет углеродистой нейтральности.

"Начать исследования этих возможностей нужно уже сегодня. Водород – это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода" , – рассказал замгендиректора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

Газотранспортные системы Словакии, Чехии и ФРГ будут перефпрофилированы для транспортировки водорода.

В Eustream стремятся сделать инфраструктуру Чехии готовой к использованию водорода и внести вклад в достижение целей ЕС по декарбонизации.

В свою очередь ФРГ станет ключевым регионом спроса на водород в Европе.

Организаторы проекта изучают возможность технической реализации создания коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день.

В Net4gas говорят, что первые результаты этого процесса, а также ориентировочная стоимость транзита водорода будут известны уже в 2022 году. В OGE отметили, что транснациональная сеть водородных трубопроводов играет важную роль для будущего европейского рынка водорода. Создание коридора – важный шаг, предлагающий возможности доставки больших объемов водорода в промышленные центры спроса уже к 2030 году.