Маск раскритиковал свою любимую криптовалюту

Глава Tesla Илон Маск раскритиковал политику создателей Dogecoin и заявил, что комиссия за сделки с этой криптовалютой должна стать меньше, чтобы ее можно было чаще использовать при розничных покупках, сообщает Лента.Ру.

"Крайне важно, чтобы комиссии Doge упали, чтобы сделать такие вещи, как покупка кинофильмов, жизнеспособными" , — написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Так предприниматель отреагировал на планы крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment принимать к оплате криптовалюту, вдохновленную популярным мемом с собакой сиба-ину.

Один из создателей Dogecoin Билли Маркус, на данный момент уже вышедший из проекта, согласился с твитом основателя Tesla. Он призвал разработчиков выпустить обновление программного обеспечения, которое позволит снизить комиссии «по умолчанию».