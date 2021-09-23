В сети показали фото переполненного "ковидного" отделения в Харькове
Отделение для лечения пациентов с коронавирусом Харьковской областной клинической больницы переполнено людьми - больных размещают даже в коридорах, сообщает УНИАН.
Соответствующее фото опубликовал сегодня вечером один из харьковских Телеграм-каналов.
"Ковидное на Тринклера передаёт привет антиваксерам, ковид-диссидентам и прочим д****ам", - пишет автор публикации.
При этом отмечает героический труд врачей в указанном медучреждении.
"Всё под контролем. Коридоры просторные и уютные", - добавляет он.
Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, за прошедшие сутки в регионе коронавирусную инфекцию подтвердили у 839 человек. За сутки выздоровели 204 больных, умерли - 14.
Всего по области зарегистрировано 160132 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 148327 больных выздоровели, 3846 - умерли.