В МВД не исключают, что напавших на Шефира не найдут

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти, сообщает Интерфакс-Украина.

"В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное (чтобы найти нападавших - ред.)" , - сказал Геращенко.

"По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное", - сообщил он.

По его словам, изначальная задача убийцы была стрелять в водителя, чтобы его поразить.

"В таких случаях, как считают опытные диверсанты, и как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, ударяется в дерево и дальше киллер мог безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, они попали в капот", - пояснил Геращенко.

Советник министра МВД указал, что, по мнению экспертов, всего в машину попало 18 пуль.

"И действительно, Сергей Шефир и его водитель вчера родились второй раз", - добавил он.

"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения", - сказал Геращенко в эфире программы "Право на власть" .

"Сейчас взяты уже записи с видеокамер из домов, которые расположены вокруг леса, сам лес - это 430 га, это больше 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывания, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки. Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, кто из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, а и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном", - отметил он.

Автор: Дмитрий Левицкий