Суд в Лондоне признал доказательства по делу Жеваго, но не "имеет юрисдикции"

Высокий суд Англии и Уэльса признал, что для всемирного ареста на активы бывшего собственника банка "Финансы и кредит", экс-нардепа Константина Жеваго имеется достаточно оснований. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, сообщает Вести.

"Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства фонда и банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом", – заявили в Фонде .