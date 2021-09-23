Суд в Лондоне признал доказательства по делу Жеваго, но не "имеет юрисдикции"
Высокий суд Англии и Уэльса признал, что для всемирного ареста на активы бывшего собственника банка "Финансы и кредит", экс-нардепа Константина Жеваго имеется достаточно оснований. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, сообщает Вести.
"Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства фонда и банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом", – заявили в Фонде.
"У суда не было сомнений в причастности акционера банка и остальных ответчиков к нанесению банку ущерба. Мы при любых условиях продолжим свою борьбу за возвращение выведенных средств и активов как в украинских судах, так и в судах иностранных юрисдикций. Ведь речь идет о миллиардах гривен, которые украинцы и государство потеряли в этом банке из-за примененных схем", – заявил глава Фонда Виктор Новиков.