Коломойскому разрешили продать недвижимость в США

Американский суд удовлетворил ходатайство Минюста о разрешении компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать недвижимости в штате Техас, сообщает Depo.ua.

Ранее здание, расположенное в Далласе, было заморожено по делу об отмывании средств "ПриватБанка". Теперь его разрешили продать, но исключительно для того, чтобы рассчитаться с долгами.

По предварительной информации, недвижимость готова выкупить северотехаская компания по недвижимости Centurion American. Стоимость здания — $ 23,3 млрд. Продажу должны завершить 27 сентября.