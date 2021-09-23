В суде оспаривают запрет на ночную торговлю алкоголем в Киеве

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск об отмене запрета на ночную продажу алкоголя в столице. Решается вопрос об открытии производства по административному делу, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы ОАСК иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины.

"Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице" , - говорится в сообщении.

По мнению государственного регулятора, решение о запрете ночной продажи алкоголя в Киеве принималось с нарушением норм действующего законодательства и является недейственным механизмом регулирования хозяйственных и общественных отношений. Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Автор: Дмитрий Кузнецов