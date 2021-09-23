США выделят Израилю 1 млрд долларов на "Железный купол"

В четверг, 23 сентября, Палата представителей Конгресса США утвердила выделение оборонной помощи Израилю в размере 1 миллиарда долларов, сообщает NEWSru.

Это решение было поддержано подавляющим большинством республиканцев и демократов: 420 были "за", 9 - "против".

Во время обсуждения закона об оказании помощи Израилю член Палаты представителей от Демократической партии Роза Делауро напомнила, что выделяемые средства необходимы для пополнения запаса ракет-перехватчиков, используемых системой ПРО "Железный купол". Она заявила, что этот шаг доказывает приверженность обоих партий принципам безопасности Израиля.

Вопрос о выделении помощи на закупку ракет-перехватчиков для "Железного купола" был представлен для голосования отдельным законопроектом.

21 сентября пункт об оказании помощи Израилю был исключен из закона о госбюджете по требованию "прогрессивного" блока в Демократической партии, представители которого угрожали в противном случае проголосовать против бюджета.

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет поблагодарил членов Палаты представителей за поддержку Израиля и приверженность принципам обеспечения его безопасности.