Во время поездки умер водитель молодежки Динамо

Динамовская молодежка ехала на игру с Рухом, когда на выезде из Киева произошел сердечный приступ у водителя Анатолия Дрогуля, спасти его не удалось, сообщает Сегодня.

В пятницу во Львове пройдет матч молодежного чемпионата Украины (U-19) между Рухом и киевским Динамо. Динамовцы отправились на запад страны на автобусе.

Однако, как сообщает Meta-ratings.com.ua, приезд команды во Львов существенно затянулся. Дело в том, что на выезде из Киева произошел сердечный приступ у водителя клубного автобуса Динамо. Спасти его не удалось. Далее во Львов команда отправилась с другим водителем.

Вскоре официальный сайт Динамо подтвердил смерть водителя. Им оказался 62-летний Анатолий Дрогуль, который работал в клубе более 20 лет.