Появились еще три кандидата в мэры Харькова

Еще три претендента на пост мэра Харькова подали документы на регистрацию. Об этом рассказали в городской территориальной избирательной комиссии, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Говоров" , - отметили в комиссии.

Таким образом, добавили в комиссии, с 21 сентября документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали всего 5 кандидатов.