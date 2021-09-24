24 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются День любовной записки, День "Спасите коалу", День "Обними вегетарианца", Международный день караванщика, Всемирный день против патентов на программное обеспечение, сообщает УНИАН.

В Германии - День бутерброда, в Швейцарии - Праздник сбора винограда, в США - День хорошего здоровья желчного пузыря, День "Синей птицы счастья", День храбреца, День коренных американцев, День пунктуации, День десерта-фламбе "Вишнёвый юбилей", на Маршалловых островах - День культуры, в Тринидаде и Тобаго - День республики, в Гвинее-Бисау - День независимости, в ЮАР - День наследия, в Италии - Фестиваль ремёсел в Тоскане, в Доминикане - День святой Мерседес, в Австрии - День святого Руперта, в Перу - День вооружённых сил, в Таиланде - День принца Махидола, в Боливии - День департамента Санта-Крус.

Памятные даты 24 сентября, годовщины и события

В 1724 году в Париже для совершения сделок между торговыми посредниками было построено здание, которое получило название "Биржа" (Bourse). Вообще, фондовые биржи появились в начале 17 века, и до начала следующего столетия первенство удерживала Амстердамская биржа.

Парижская фондовая биржа была создана согласно Декрету Королевского государственного совета. В 2000 году объединившись Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи, образовали Euronext NV, которая на данный момент является второй по величине биржей в Европе после Лондонской фондовой биржи.

В 1852 году первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

В 1869 году на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами. Этот день назвали - "черная пятница".

В 1948 году была основана компания "Хонда Мотор".

В 1953 году в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

В 1957 году был торжественно открыт стадион "Камп Ноу" - стадион футбольного клуба "Барселона". В 1982 году во время чемпионата мира "Камп Ноу" посетил Папа Римский Иоанн Павел II, его торжественно приняли в члены клуба под номером 108 000. Сегодня "Камп Ноу" по-прежнему является домашним стадионом "Барселоны". В 1984 году при стадионе был открыт музей клуба, который сразу стал местом паломничества футбольных фанатов изо всех уголков мира.

В 1998 году во французском Лионе впервые была проведена операция по трансплантации руки человеку.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 сентября чтит память святой Феодоры Александрийской. В народе есть поговорка "Пришла Федора - замочи хвост", которая означает, что до конца сентября чаще будут идти дожди. В народе день называют "Федориным", "Федорой капустницей", "Осенней Федорой", "Концом бабьего лета".

Что сегодня нельзя делать

Не следует начинать новых дел - они не только не увенчаются успехом, но и могут навлечь большие неприятности. Нельзя делать ничего важного, а старым людям и детям нельзя мыть голову, чтобы не заболеть. Также не поднимайте ничего на дороге - на эту вещь могли навести порчу.

Приметы на 24 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

пчелы еще летают - зима придет поздно;

чайки высоко кружат - будет сильный ветер;

в лесу много грибов - зима будет снежной.

Именины 24 сентября

Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа и Николая.