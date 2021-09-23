РФ наказывает крымчан за отказ от российских паспортов - США в ОБСЕ

Российская оккупационная власть в украинском Крыму продолжает наказывать граждан Украины, которые отказались от навязываемых им российских паспортов. Об этом заявили в миссии США при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

«В Крыму Россия продолжает наказывать граждан Украины, которые решили не принимать российские паспорта. Только на прошлой неделе оккупационная власть оштрафовала нескольких крымскотатарских лидеров и других демонстрантов, которые были задержаны из-за протеста против задержания заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, за то, что они не имели российского паспорта» , - заявили в американской миссии.

Было указано на то, что Соединенные Штаты продолжат следить за делом Джелялова и других крымскотатарских активистов и призывают российские власти немедленно их освободить. Также в миссии США при ОБСЕ отметили, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.