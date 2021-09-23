Гройсман назвал закон про олигархов аналогом авторитаризма в РФ

Закон об олигархах направлен на то, чтобы "отжать" крупный бизнес, похожее мы уже видели в России — такое заявление сделал в эфире канала "Украина 24 " бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"Само явление олигархии нужно уничтожать в Украине. Для того чтобы ее уничтожить, нужно уничтожить коррупцию во власти и установить верховенство права, тогда не будет ни старых, ни новых олигархов. Руководитель Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский пишет в Фейсбуке: я правильно понимаю, что этот закон против старых олигархов, на место которых должны прийти новые олигархи, которых уже не будут считать олигархами? Речь идет о том, что люди, которые будут приобретать активы после вступления в действие этого закона, уже не будут считаться олигархами. Скорее всего, логика в этом законе следующая: не бороться с олигархией, коррупцией, не устанавливать верховенство права, а сделать таким образом, чтобы какую-то часть большого бизнеса отжать и появятся новые олигархи" , — заявил он.

Гройсман напомнил, что похожее уже происходило в России.