Гражданину Молдовы запретили въезд из-за георгиевской ленточки

Украинские пограничники запретили гражданину Молдовы въезд на территорию Украины на три года за то, что на его машине была георгиевская ленточка. Эта символика запрещена в Украине с 2017 года, сообщает Новое время.

По информации пресс-центра Госпогранслужбы Украины инцидент произошел в Винницкой области на пункте пропуска Могилев-Подольский. Мужчина украсил переднюю панель автомобиля георгиевской ленточкой и пытался выехать из Украины.

Пограничники составили админпротокол на гражданина Молдовы за нарушение законодательства и запретили ему въезд на три года. Также о ситуации сообщили СБУ и Нацполиции.

В Украине запрещена символика тоталитарных режимов. В частности, красные флаги с символикой СССР, свастика и георгиевские ленты. Согласно соцопросу, 43% украинцев поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты.