В США в магазине устроили стрельбу, один убитый

В штате Теннесси в США мужчина устроил стрельбу в супермаркете "Kroger". В результате ранения получили не менее 13 человек, 1 человек убит, сообщает РБК-Украина.

По данным NBC News стрельба произошла в продуктовом магазине Kroger в четверг днем ​​в пригороде Мемфиса после 13:30 по местному времени.

Начальник полиции Коллиервилля Дейл Лейн сообщил, что по меньшей мере 12 человек были доставлены в местные больницы, еще один человек пришел сам в больницу для лечения. Некоторые пострадавшие также были доставлены в Regional One Health Medical Center, травматологический центр первого уровня. Один человек был убит в результате стрельбы. Сам подозреваемый скончался от огнестрельного ранения, которое, по мнению властей, он нанес самому себе.

"Автомобиль подозреваемого в стрельбе находится на стоянке, и мы ждем, когда появится дополнительное оборудование, чтобы мы могли безопасно проверить это транспортное средство, а также некоторое имущество, которое было при нем" , - сказал Лейн.

Также, по словам полицейских, люди в панике прятались и спасали жизни всеми возможными способами.

"Мы обнаружили, что люди прячутся в морозильных камерах и в запертых офисах ... они делали то, чему их научили: бегать, прятаться, драться" , - отметил Лейн.

Автор: Наталья Скороход