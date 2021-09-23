На Эльбрусе застряла группа альпинистов, трое погибших
Трое человек погибли при восхождении на Эльбрус (РФ). Еще восемь туристов найдены живыми. Вся группа альпинистов насчитывала 23 человека.
По информации российского агентства "РИА Новости" в состав группы входили пять жителей Санкт-Петербурга, по двое туристов из Москвы, Екатеринбурга и Новороссийска, по одному - из Тюмени, Пятигорска, станицы Кардоникская, Перми и Тольятти.
Как сообщается, при восхождении на вершину горы альпинисты попали в сильную пургу и запросили помощь у спасателей. В это время они находились на высоте 5 400 м. В экстренной службе уточнили, что потерявшаяся при восхождении на Эльбрус группа альпинистов была зарегистрирована.
Эльбрус высотой более 5,6 тыс. м., поисковая операция ведется на высоте от 5 тыс. м. В поисках задействованы более 20 спасателей с помощью семи единиц техники, однако их действия осложняют сильная метель, порывы ветра до 40 м/с и низкая температура - до минус 20 градусов, отметили в МЧС. Видимость в зоне поиска ограничена 1 метром.
Тelegram-канал Mash обнародовал видео, где альпинисты запечатлены за несколько часов до того, как они застрянут на Эльбрусе. С группой все в порядке, все веселы и передают приветы.