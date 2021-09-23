В Венгрии будут производить вакцину "Спутник V"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о том, что в стране началось строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Лента.Ру.

Планируется, что строительство фабрики завершится к весне или осени следующего года, а к концу 2022 года она будет введена в эксплуатацию. По словам Сийярто, данный проект является «колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок» вакцин против COVID-19.

Он также отметил, что российский препарат очень хорошо показал себя во время применения в Венгрии.

"Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты" , — сказал он.

Глава венгерского ведомства подчеркнул, что в настоящий момент около 68 процентов населения страны полностью вакцинированы.