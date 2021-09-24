Twitter разрешил донатить за контент биткоинами

Компания Twitter запустила в своей социальной сети платежную платформу Strike, чтобы пользователи могли использовать донаты – добровольные переводы денег авторам контента – криптовалютой биткоин. Комиссии за такие переводы не будет, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на представителей компании. Отметим, что биткоин-донаты в Twitter запустили в четверг, 23 сентября. В качестве теста систему уже испытывали на практике в мае, после чего отправили на доработку.

Пока что новая функция доступна лишь для пользователей приложения на операционной системе iOS (от компании Apple). Владельцам телефонов с Android придется немного подождать, но функцию с донатами для них обещают сделать доступной "в ближайшие недели".

В Twitter подчеркнули, что сама компания в "движении денежных средств" участвовать не будет, как и взимать какие-то проценты с этого.

Журналисты отметили: интеграция биткоинов с функцией донатов в Twitter неудивительна, учитывая, что генеральный директор компании Джек Дорси является одним из самых активных сторонников криптовалют.

Кроме этого, в Twitter анонсировали новую функцию для показа своих коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эту систему пока только тестируют. В компании отметили, что NFT – это еще один способ поддержать авторов, создающих цифровое искусство.