На Житомирщине умерла вся семья участника "Голоса страны"

В Житомирской области, в Коростене умерла мать участника "Голоса страны" Богдана Мухи. Трагедия также произошла и с матерью и сестрой женщины. Правоохранители считают, что причиной массовой смерти могла стать бледная поганка. О трагедии журналистам рассказал сын умершей женщины, сообщает Корреспондент.

"Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо" , - сказал участник "Голоса страны" Богдан Муха.

Мать парня скончалась во время работы. Она ухаживала за пожилым человеком. Он и стал свидетелем смерти женщины. Мужчина рассказал, что когда она пришла к нему, уже жаловалась на плохое самочувствие. Она же, якобы просила не вызывать скорую "надеясь, что само пройдет". Однако уже через короткое время скончалась.

Когда же родственники женщины, узнав о трагедии, прибыли по месту ее жительства, им никто не открыл, хотя там должна была находиться ее мать. Они вызвали спасателей и те помогли открыть дверь. В квартире они обнаружили еще два тела - матери женщины и ее сестры.

При этом во время осмотра помещения правоохранители нашли посуду с грибами и выпивку. Предполагают, женщины могли отравиться бледной поганкой. Хотя отравления некачественным алкоголем тоже не исключают.

"На экспертизу направлено остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках" , - сообщила пресс-секретарь Коростецького районного управления полиции Диана Бобровник.

Соседи рассказали, женщины сами по грибы не ходили, их угостил приятель. Но после трагедии его не видели. Богдан не понимает, почему никто из трех взрослых женщин, при первых симптомах отравления не вызвал скорую. Правоохранители открыли уголовное производство по статье умышленное убийство.