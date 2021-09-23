КГБ увидел "украинский след" в подготовке убийства белорусского депутата

В Беларуси задержали подозреваемого в поставках оружия через границу и якобы подготовке убийства депутата Олега Гайдукевича и «руководителей высокого ранга». Его завербовал якобы «Олег из Украины», сообщает Новое время.

Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире государственного телеканала Беларусь 1. По информации Бычека, на мужчину вышли в ходе расследования покушения на Гайдукевича. Согласно данным КГБ, супруги Виталий и Ольга Войтехович, их сын Владислав и его жена Анастасия якобы бросили в дом три бутылки с зажигательной смесью.

Задержанный — Сергей Анатольевич Соколов. Он утверждает, что в начале марта 2021 года ему предложил встретиться в одном из кафе Киева «некий Олег из Украины». По договоренности с ним Соколов «для борьбы с режимом» должен был организовать в Беларуси два схрона с боеприпасами, взрывчаткой и огнестрельным оружием, которые он должен был купить в даркнете, рассказали правоохранители.

В КГБ также заявили, что Соколов придерживался конспирации, имел подготовку в снайперском и минно-подрывном деле, всегда носил с собой пистолет ТТ и два магазина, «чтобы дать отпор силовикам в случае задержания». Сейчас против Соколова открыто уголовное производство по ст. 289 (акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси. В то же время, в КГБ не исключают, что дело могут переквалифицировать.