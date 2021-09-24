Госдеп осудил проведение российских выборов в Грузии, Молдове и Украине

В Госдепе США подвергли критике проведение выборов в Государственную Думу России на территориях Грузии, Молдовы и Украины без согласия властей этих стран, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы осуждаем учреждение участков для голосования на территориях Грузии, Молдовы и Украины без их согласия" , - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в твиттере представителя Госдепа США Неда Прайса.

Он также высказал сожаление в связи с тем, что действия России подрывают свободу, честность и доверие (к выборам).