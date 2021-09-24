Вред от биткоина для планеты оказался преувеличенным

Майнинг биткоина вредит экологии планеты гораздо меньше, чем принято считать, заявил эксперт CoinDesk Исайя Дуглас. Он призвал не преувеличивать ущерб от энергопотребления при производстве цифровых денег, так как в нем широко задействованы возобновляемые источники энергии, а многие представители крипторынка работают над снижением углеродных выбросов в мире, сообщает Лента.Ру.

Глобальный обзор некоммерческой группы Bitcoin Mining Council за второй квартал 2021 года показал, что 56 процентов энергии, используемой для питания сети биткоина, является возобновляемой. Кроме того, компании, занимающиеся добычей цифровых денег, имеют финансовые стимулы для снижения затрат на электроэнергию. В апреле главы компаний ARK Funds и Square Crypto заявили, что цифровая валюта, вероятно, поможет планете больше, чем любая государственная субсидия или программа по развитию источников «чистой» энергии.

В свою очередь американская компания Great American Mining решила помочь нефтепроизводителям снизить выбросы углекислого газа с помощью майнинга. Проблема сжигания попутного нефтяного газа, который выделяется при добыче и подготовке топлива, давно мешает компаниям достигать своих климатических целей. Great American Mining предложила использовать эту энергию для производства цифровой валюты, а не тратить ее впустую, сжигая газ с помощью факелов и загрязняя атмосферу.

"Great American Mining монетизирует бесполезный, неэффективный и недооцененный газ в нефтегазовой отрасли, используя его в качестве источника энергии для добычи биткоинов" , — говорится на сайте предприятия.

Кроме того, в СМИ часто появляются сообщения о том, что майнинг биткоина потребляет больше энергии, чем некоторые небольшие страны. В своей недавней статье макроэкономический стратег Лин Олден объяснила, что на самом деле на всю сеть биткоина приходится менее 0,1 мирового годового потребления энергии, в то время как ею пользуются 100 миллионов людей. Такой же объем энергии ежегодно уходит на питание рождественских гирлянд и сушилок для белья.

Эксперт Исайя Дуглас также дает ответ на вопрос, насколько более экологична разработка цифровых денег по сравнению с традиционной финансовой системой. Он цитирует исследование специалиста по добыче криптовалюты Хасса МакКука, опубликованное в журнале Bitcoin Magazine, — данные свидетельствуют, что майнинг криптовалюты ответственен менее чем за пять процентов выбросов углерода, производимых глобальным финансовым сектором.