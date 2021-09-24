На Закарпатье почти половина школ перешла на дистанционку

После введения в Украине желтой зоны карантина в Закарпатской области почти 47% школ перешли на дистанционное обучение, сообщает Новое время.

В Закарпатской ОГА отметили﻿, что с 23 сентября Украина перешла на желтый уровень эпидемиологической опасности. В связи с этим в обычном режиме смогут работать только учебные заведения, где от коронавируса привито не менее 80% персонала.

В области работает 607 учебных заведений. Из них 332 школы продолжат работу в очном формате, а 244 - перешли на дистанционную форму обучения.

По словам директора Департамента образования Закарпатской ОГА Марьяны Марусинец, эти школы не имеют достаточного количества вакцинированного персонала. При этом продолжить работу в очном формате, независимо от зоны карантина и количества привитых сотрудников, смогут детские сады, специальные научные учреждения и 1-4 классы школ.