Малюська раскрыл тонкости закона об олигархах

Принятый Верховной Радой закон об олигархах по сути является антимонопольным законом, считает глава Минюста Денис Малюська. Об этом министр юстиции заявил в эфире программы «Право на владу», сообщает Укринформ.

«На самом деле закон очень четкий и понятный, его сложно будет обойти олигархам. Хочу сказать, что законом не запрещается олигархам быть бенефициарами СМИ. Ограничение немного тоньше, они скорректированы таким образом, чтобы не подвергаться нарушениям прав человека, или каким-то негативным решениям КСУ или ЕСПЧ» , - рассказал Малюська.

По его словам, по сути этот закон является антимонопольным, потому определяет, что в Украине есть люди, которые символизируют слияние медиа, крупного бизнеса и власти.

«И распределение этих ветвей, создание стимулов, чтобы это распределение состоялся - по сути тот же андбандлинг - это и есть этот закон. Он устанавливает льготный период - будет полгода, чтобы олигархи добровольно осуществили это распределение и лишились какого-то из признаков олигарха, предусмотренных законом» , - отметил глава Минюста.

По его словам, если олигархи в течение этого периода станут простым бизнесом, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом, «они будут как классические крупные бизнесмены». А те, кто не отойдет от политики, или от медиа, или не избавится от монопольного бизнеса - попадут в реестр олигархов и, в частности, не смогут участвовать в большой приватизации.

Отвечая на вопрос, какой будет ответственность для чиновника, который не покажет, что контактирует с олигархом, министр уточнил: «Как правило, это увольнение».

«У нас впервые появляются правила игры: что оппозиционные фракции, провластные - все будут отчитываться. И я буду отчитываться, если мне кто-то (из олигархов - ред.) позвонит и пригласит на кофе» , - сказал Малюська.

Он также пояснил, кто считается представителем олигарха:

«Это лицо, которое выходит на контакт в интересах и от имени олигарха. То есть, если кто-то звонит, говорит: «Здравствуйте, я от олигарха такого-то», а если не олигарха, просто называет фамилию, и хочет поговорить о Центрэнерго, или о металлургическом заводе - понятно. Декларацию о контакте подал и спишь спокойно. Это цивилизованные правила».