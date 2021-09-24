В РФ пожаловались на "дискриминацию" своих делегатов в ПАСЕ
Делегация Российской Федерации на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы объявила протест из-за непризнания вакцины "Спутник V". Российские дипломаты могут выступать дистанционно, сообщает УНИАН.
По словам российского сенатора Владимира Круглого, делегатам из РФ ограничили возможность передвигаться по Страсбургу. Дело в том, что в Европе не признана российская вакцина от коронавируса. Дипломатам разрешили передвигаться между отелем и зданием Совета Европы.
В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил о дискриминации России в ПАСЕ.
"Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ", - говорится в сообщении.
При этом он заявил, что таким решение в ЕС лоббируют вакцины крупных фармкомпаний.