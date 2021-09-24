Под Николаевом поезд сбил самосвал, погиб водитель

В Николаевской области произошло столкновения локомотива с автомобилем КрАЗ. Водитель грузовика погиб, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 13:50 ч. на 24 км перегона "Никель - Побужский - Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде локомотив в составе поезда сообщением "с. Побужское - пгт. Подгородняя" под управлением 32-летнего машиниста, несмотря на применение экстренного торможения, совершил столкновение с грузовым самосвалом марки КрАЗ" , - говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.﻿

В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 .ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".