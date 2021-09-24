Боррель напомнил Лаврову о нарушении суверенитета Украины

Во время встречи Высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, и министра иностранных дел России Сергея Лаврова была затронута тема территориальной целостности Украины, сообщает Зеркало недели.

Представитель ЕС указал России, что Европа не согласится с нарушениями Москвой суверенитета и территориальной целостности украинского государства.﻿ Встреча Борреля и Лаврова состоялась на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг.

«Они обсудили отношения между ЕС и Россией, а также актуальные международные вопросы. Верховный представитель Боррель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, с целью сделать отношения более стабильными и предсказуемыми. В частности, сохраняются разногласия в отношении нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии и прав человека, а также в отношении киберугроз, дезинформации и других гибридных угроз» , — отмечается в пресс-релизе об итогах встречи.

Также стороны обсудили международные вопросы, по которым ЕС и Россия должны продолжать сотрудничество с целью решения проблем глобальной безопасности, такие как ситуация в Афганистане, Ливии, Мали, Ближневосточный мирный процесс.