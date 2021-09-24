В "Талибане" признались в убийствах афганцев из-за мести
Исполняющий обязанности министра обороны в правительстве «Талибана» мулла Мохаммад Якуб в аудиозаписи, полученном журналистами, признал, что боевики совершили так называемые «убийства мести» - несмотря на то, что талибы объявили амнистию своим противникам после того, как вернулись к власти в Афганистане, сообщает Радио Свобода.
«Недавно некоторые люди были преднамеренно убиты [нашими бойцами] в некоторых частях страны», - говорит голос, который предположительно принадлежит Якубу, и, очевидно, обращается к курсантам и командирам талибов.
Голос рекомендует проявлять сдержанность и не советует бойцам «Талибана» брать правосудие в свои руки.
«После того, как мы объявили всеобщую амнистию, ни один из наших бойцов не имеет права нарушать эту амнистию, прибегая к личным счетам или мести. Если у кого есть личная обида на кого-то, он может обратиться в суд ... Но убивать или угрожать кому-то не является политикой Исламского Эмирата, и это противоречит исламскому закону шариата», - говорится в записи.