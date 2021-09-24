В "Талибане" признались в убийствах афганцев из-за мести

Исполняющий обязанности министра обороны в правительстве «Талибана» мулла Мохаммад Якуб в аудиозаписи, полученном журналистами, признал, что боевики совершили так называемые «убийства мести» - несмотря на то, что талибы объявили амнистию своим противникам после того, как вернулись к власти в Афганистане, сообщает Радио Свобода.

«Недавно некоторые люди были преднамеренно убиты [нашими бойцами] в некоторых частях страны» , - говорит голос, который предположительно принадлежит Якубу, и, очевидно, обращается к курсантам и командирам талибов.

Голос рекомендует проявлять сдержанность и не советует бойцам «Талибана» брать правосудие в свои руки.