Винницкому судье, подозреваемого во взяточнистве, избрали меру пресечения

Винницкому судье, подозреваемого во взяточнистве, избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 23 сентября избрал меру пресечения председателю суда одного из районных судов Винницкой области, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 3,5 млн грн. Кроме того, на подозреваемого возложено ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении﻿ пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается, по версии следствия, в августе 2021 года судья попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн за гектар земельного участка, который с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. грн ($4620 США), для принятия решения о признании права собственности на эту долю (пай) физическим лицом.

"Детективами НАБУ совместно с управлением стратегических расследований в Винницкой области ДВР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументировано два факта передачи средств - $3 тыс. и $1620 США", - сказано в сообщении.

Действия судьи квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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