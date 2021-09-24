Винницкому судье, подозреваемого во взяточнистве, избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 23 сентября избрал меру пресечения председателю суда одного из районных судов Винницкой области, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 3,5 млн грн. Кроме того, на подозреваемого возложено ряд процессуальных обязанностей" , - говорится в сообщении﻿ пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается, по версии следствия, в августе 2021 года судья попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн за гектар земельного участка, который с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. грн ($4620 США), для принятия решения о признании права собственности на эту долю (пай) физическим лицом.

"Детективами НАБУ совместно с управлением стратегических расследований в Винницкой области ДВР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументировано два факта передачи средств - $3 тыс. и $1620 США" , - сказано в сообщении.

Действия судьи квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.