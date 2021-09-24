Венгрия намерена заключить газовый контракт с Россией
Будапешт 27 сентября ожидает прибытия председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера для подписания долгосрочного контракта на поставки российского газа в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
"Он приедет в понедельник и подпишет долгосрочный контракт по газу", - сказал Сийярто на полях проходящей в эти дни Генеральной ассамблеи ООН.
По его словам, речь идет о контракте с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
"Начиная с 1 октября, соглашение сроком на 15 лет вступит в силу. В течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию. И мы очень довольны сотрудничеством с Россией в газовой сфере", - подчеркнул глава дипломатического ведомства Венгрии.