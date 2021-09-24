Венгрия намерена заключить газовый контракт с Россией

Будапешт 27 сентября ожидает прибытия председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера для подписания долгосрочного контракта на поставки российского газа в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

"Он приедет в понедельник и подпишет долгосрочный контракт по газу" , - сказал Сийярто на полях проходящей в эти дни Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, речь идет о контракте с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.