Количество погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти

Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти, спасены 14 человек, заявило МЧС России, сообщает РИА Новости.

Ранее поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли" , — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что операция МЧС завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.