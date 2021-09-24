"Дія" запустила новый функционал

В приложении Дія появился новый функционал, который доступен клиентам сервисных центров Министерства внутренних дел Украины. Украинцы могут делиться документами прямо из приложения, сообщает Корреспондент.

По информации пресс-службы﻿ Главного сервисного центра МВД отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявлять электронный паспорт в мобильном приложении и делиться цифровой копией документа.

По словам первого заместителя начальника ГСЦ МВД Юрия Смольянинова, новая функция облегчит жизнь администраторам центров и посетителям. В пресс-службе объяснили, что приложение дает возможность делиться копиями цифровых документов и проверять их подлинность в несколько кликов. Чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:

открыть паспорт в приложении Дія;

нажать на него и выбрать штрих-код;

предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код под штрих-кодом;

подтвердить запрос.