"Дія" запустила новый функционал
В приложении Дія появился новый функционал, который доступен клиентам сервисных центров Министерства внутренних дел Украины. Украинцы могут делиться документами прямо из приложения, сообщает Корреспондент.
По информации пресс-службы Главного сервисного центра МВД отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявлять электронный паспорт в мобильном приложении и делиться цифровой копией документа.
По словам первого заместителя начальника ГСЦ МВД Юрия Смольянинова, новая функция облегчит жизнь администраторам центров и посетителям. В пресс-службе объяснили, что приложение дает возможность делиться копиями цифровых документов и проверять их подлинность в несколько кликов. Чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:
- открыть паспорт в приложении Дія;
- нажать на него и выбрать штрих-код;
- предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код под штрих-кодом;
- подтвердить запрос.
"Цифровая копия паспорта с е-подписью Дії передается к серверу МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору", - указано в сообщении.