На Шри-Ланке умер создатель антиковидного "зелья"

На Шри-Ланке от коронавирусной инфекции скончался шаман, якобы создавший "волшебное зелье", защищающее человека от COVID-19 Элиянта Уайт. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Корреспондент.

Как пишет BBC в свое время он предлогал вылить в реки достаточное количество созданного ним зелья. Шаман считал, что таким образом можно остановить пандемию, и не только в его стране, но и в Индии.

Он заявлял, что рецепт зелья пришел ему во сне. Ему доверяли чиновники. Так, его отвар публично одобряла экс-министр здравоохранения Павитра Ванниараччи, которая впоследствии две недели провела в отделении интенсивной терапии с коронавирусом.

Известно, что коронавирус у 48-летнего Элиянты Уайта обнаружили в начале этого месяца, а после госпитализации его состояние ухудшилось. 22 сентября его семья сообщила, что мужчина скончался от последствий COVID-19.

Свои соболезнования по поводу кончины народного лекаря выразил и премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакс, которой в свое время даже обращался к Уайту за консультациями.