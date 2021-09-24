В Румынии утвердили вакцинацию бустерными дозами

В Румынии в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом власти приняли решение о необходимости введения бустерных доз вакцины от COVID-19 уже с 28 сентября, сообщает УНИАН.

В стране за день зарегистрировано 6 тыс. 789 новых случаев COVID-19. Как передает Balcan Insight, это является самым высоким показателем за день с декабря 2020 года.

"Органы здравоохранения единогласно решили ввести третью бустерную дозу, начиная с 28 сентября, для всех людей, которые более шести месяцев вакцинировались второй дозой любой из вакцин на основе мРНК" , - сообщил Национальный координационный комитет по вакцинации против COVID-19.

На данный момент вакцинировано около 5,27 миллиона румын, что составляет 27,17% от общей численности населения.