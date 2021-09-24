Курс валют НБУ на 24 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 сентября, понизился до уровня 26.53 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 31.08 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.37 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 23 сентября 2021 года.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.70 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 1 коп до 6.74 за 1 польский злотый.