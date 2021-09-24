Пограничники задержали россиянку с оружием в детском рюкзаке

На границе с Россией в пункте пропуска "Меловое" на Луганщине украинские пограничники остановили для проверки автомобиль, который ехал в Россию. В салоне был водитель и пассажирка с российским паспортом, сообщает УНИАН.

Пограничники осмотрели автомобиль и обнаружили среди багажа рюкзак с опасными предметами. Как сообщили на сайте МВД, женщина пыталась вывезти в Россию рюкзак, в котором нашли универсальный ночной снайперский прицел, бикфордов шнур (используют как запал для взрывчатки), три охотничьи ножа, металлические наручники и кобуру к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 миллиметра.

фото mvs.gov.ua

Россиянка пыталась объяснить это тем, что "рюкзак принадлежит сыну", и о его содержимом она не знала, а просто "забирала все вещи, которые имела".

В результате опасные предметы изъяли. Инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Диапазон наказаний за такое в Украине широк: от штрафа до лишения свободы до 3 лет.