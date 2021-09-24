Многоквартирным домам силой навяжут управляющих

Жителей многоэтажек обяжут создать в своих домах объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Иначе им сулят большие проблемы, сообщает UBR.

Так, на днях Кабмин одобрил законопроект Минрегиона, согласно которому до 1 марта 2022 года местные администрации должны провести конкурсы по назначению управляющих многоквартирными домами по всей стране.

Разумеется, речь идет о тех ситуациях, когда люди еще не определились с формой управления.

"ОСМД – это определенная форма управления. Если люди выбрали управителя и заключили с ним договор, то это тоже определенная форма. А вот жилищно-строительный кооператив (ЖСК) – нет", – заметил глава Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов.

Если с таким управителем жильцы не определятся на общем собрании многоквартирного дома, то органы местного самоуправления "должны будут проделать всю работу за них" .

"Управителем может быть и физ-, и юрлицо. Они будут отвечать за дом, содержать общее имущество, отвечать за уборку внутридомовых помещений и придомовой территории, выполнение санитарно-технических работ, обслуживание внутридомовых систем, содержание лифтов и т.п." , – отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

На сегодня в Украине управление многоквартирным домом осуществляют его совладельцы. По их решению все функции по управлению (или их часть) могут передаваться управителю – ОСМД. Именно тут и кроется законодательный казус относительно того, кто же должен выбирать управителя.

Правительство решило взяться за проблему, поскольку в большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – почти в трети домов сейчас нет ОСМД и не избраны управители. Всего в стране сейчас порядка 180 тыс. многоквартирных домов. Следовательно, жители более 48 тыс. из них так и не определились с формой управления.

Заключительными и переходными положениями закона №2189 была предусмотрена отдельная норма о том, что орган местного самоуправления обязан объявить и провести конкурс в трехмесячный срок со дня получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.

Теперь же, вероятнее всего, Кабмин через Раду обяжет чиновников проводить конкурсы без протокола собрания.

Параллельно с этим такие новации в конечном счете глобально никак не повлияют на цифры в платежках. Разве что – на плату по обслуживанию придомовой территории.

Обслуживание территории – функция управленца. На конкурс будут определять нескольких претендентов. И то, какую цену за услуги предложит каждый, скорее всего, и будет одним из факторов победы на конкурсе.

Жильцов "ломают через колено"

Принудительное избрание управляющего местными властями может коснуться и ЖСК как некоммерческой организации, говорит Драганов. Но есть момент относительно противоречия в самом законодательстве. ЖСК – это тоже результат волеизъявления граждан по избранию формы управления домом.

"Местные власти не имеют права проводить конкурсы, так как действует закон, согласно которому именно граждане избирают форму управления. И они не могут передать свои функции органам местной власти для решения этих вопросов. Определен только один способ выбора формы управления – общее собрание" , – говорит эксперт.

Отметим, что Минрегион и органы местного самоуправления имеют ряд полномочий, в том числе и в сфере ЖКХ. Благодаря закону №1060 министерство получило право устанавливать порядок содержания общего имущества многоквартирного дома и его придомовой территории вопреки нормам других законов.

Речь идет о противоречии Гражданскому кодексу, закону "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" и закону "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".

"Именно в последнем определено, что общее имущество в многоквартирном доме принадлежит его совладельцам (владельцам квартир и нежилых помещений). Именно они должны решать, кто и как будет осуществлять содержание такого дома" , – поясняет ситуацию Станислав Драганов.

Наличие вышеупомянутого казуса нам подтверждают и юристы.

"В свое время были лоббисты, которые хотели "подмять" под себя сферу ЖКХ целиком. Но позже они убежали в Ростов. Вся эта законодательная инициатива рухнула. Оказалось, что без системного подхода произошел коллапс. Я считаю, что навязывать людям ОСМД – ошибка" , – полагает адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Бросили дома на самих жильцов

Эксперты подмечают, что определение жителями формы правления – дело ответственное.

"Недавно с одним из пятиэтажных домов произошла следующая ситуация. Горсовет от него отстранился, а люди ОСМД не организовали. Нашлись умельцы, которые создали гражданскую организацию и сказали, что будут управлять. И выборов управляющей организации жильцами не было", – делится опытом председатель Центра помощи ОСМД Сергей Ряполов.

Это – просто мошеннические действия, добавляет он, поскольку такая организация юридической ответственности, в случае, например, аварий в доме, нести не будет. И когда закон об ОСМД вступил в силу, местные власти часто оставляли дома на жильцов. Но те организовываться не спешили, полагая, что государство им "что-то должно".

Во-вторых, добавляет эксперт, если местные власти начнут проводить конкурс, то очень велика вероятность, что в каждом из них будет уйма условий, соответствовать которым смогут лишь немногие – а именно предприятия, имеющие надлежащий профессиональный состав и соответствующее число сотрудников.