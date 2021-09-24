ЗСУ открыли ответный огонь по боевикам на Донбассе

В течение минувших суток, 23 сентября, боевики террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые входят в состав российских вооруженных формирований, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утреннем отчете штаба операции Объединенных сил.

"В направлении Южного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское" , — сообщили в штабе.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

В течение нынешних суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не зафиксировано.