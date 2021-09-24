Во Львове непривитым учителям предложили делать платные ПЦР-тесты

Во Львове представители городской власти пообещали не закрывать на карантин учебные заведения, если невакцинированные учителя предоставят доказательства того, что переболели коронавирусом, или каждые трое суток будут делать ПЦР-тесты за свой счет, сообщает Факты.ICTV.

После такого объявления, по предварительной информации, которую озвучила руководитель департамента образования Львовского городского совета Зоряна Довганик, в пунктах вакцинации сделали прививки более 700 человек. Выросло количество вакцинированных работников с 50% до 70% и в Щирецком лицее №1.

По словам главы заведения Марии Попович, учебный процесс срывают не учителя, а уборщики и повара.

"Люди не общаются с семейными врачами. Сами определяют себе диагноз и убеждают себя, что им вакцинация противопоказана" , – жалуется директор заведения.

Пока же Львовская область является одним из лидеров среди противников вакцинации. Там лишь 10% из более 1 тыс. школ готовы продолжить учебный процесс в условиях карантина.