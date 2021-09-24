Гороскоп на 24 сентября: Овны получат интересное предложение

В пятницу, 24 сентября, Тельцам придется напряженно работать, для Львов это день может стать началом чего-то грандиозного, а Овнов ждут интересные и важные предложения. Весы могут столкнуться с конкурентной борьбой, а Водолеи попадут в финансово успешный период, сообщает Обозреватель.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 24 сентября. Что ждать в конце недели, читайте дальше.

Овен

Предложение, которое вы сегодня получите, заставит вас задуматься, а еще – подтянуть свои творческие способности и стать более креативными, не столько идти напролом, сколько применять необычные подходы и быть оригинальными.

Телец

Деятельность будет очень напряженной, нужно приложить немало усилий, чтобы справиться с тем бешеным объемом работы. Но поможет вам не только концентрация усилий, но и мудрое и справедливое распределение работы.

Близнецы

День может быть заполнен различными домашними делами, наведением порядка, выбрасыванием лишнего, и лучше если другие члены вашей семьи будет вам в этом помогать. Даже на работе лучше заняться благоустройством рабочего места.

Рак

Встречи, которые у вас сегодня пройдут, будут щедрыми на обещания. Перед вами раскрывается иллюзорный мир, полный мечтаний и фантазий. А вот оправдаются ли они, стоит ли за ними что-то конкретное – вопрос остается открытым.

Лев

Сегодня очень важный и грандиозный день – вы можете изменить все в корне и подняться не только в своих глазах, но и в табели о рангах, стать более известными и популярными, оказаться на вершине славы.

Дева

Вы находитесь в самом начале чего-то нового в своей жизни, где вам все такое странное, необычное, но вы верите в себя и свою звезду, и уверенно продвигаетесь в верном направлении – к желаемой цели.

Весы

Немного поиграете с коллегами в конкурентов. Но желательно особо не заигрываться, чтобы не войти в раж и не поссориться с хорошими людьми. Просто сделайте все, чтобы стать лучше и обойти соперников, но делайте это честно.

Скорпион

Ваша профессиональная деятельность требует немалых усилий, работы сегодня будет гораздо больше, чем обычно, причем, нагружать вас будут все – и руководство, и коллеги, и клиенты, и даже родственники будут давать дополнительные поручения.

Стрелец

Сегодня важно быть правильными, аж до тошноты. Возможно, вам нужно будет пройти какие-то бюрократические или юридические квесты, регистрацию или аттестацию и лучшее решение - это строго следовать букве закона.

Козерог

Первая половина дня у вас будет настолько богатой на различные контакты и встречи, что после обеда вы уже сами будете искать уединения, чтобы отдохнуть от такого количества людей и столь массового общения.

Водолей

Наконец и для вас наступил финансово успешный день, и вы наслаждаетесь деньгами и возможностью свободно ими распоряжаться. Да еще и в перспективе вам светят немалые средства или хорошая зарплата, или бизнес обещает хорошие прибыли.

Рыбы

Наступает время решительных действий – вы рветесь вперед, не считаетесь ни с преградами, не обращаете внимание ни на кривые взгляды или злорадные улыбки недоброжелателей. Ибо вы точно знаете, чего хотите и смело идете навстречу вашим мечтам и желаниям.