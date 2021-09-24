Мы готовы к худшему сценарию – Кличко о COVID-19

Столичные больницы подготовились к новой волне пандемии. Они обеспечены всем необходимым, в том числе средствами защиты и лекарствами.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

«Столичные врачи обеспечены всем необходимым. Есть в достаточном количестве и средства защиты, и необходимые лекарства. Город фактически самостоятельно подготовил более 4100 коек, 98 процентов из которых снабжены кислородом. Если будет необходимо, мы готовы развернуть дополнительные кровати. Ведь каждая кровать - это спасенная жизнь. В столице сегодня также 490 аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть, мы готовы к худшему сценарию. Но делаем все, чтобы его не допустить» , - подчеркнул Виталий Кличко.﻿

Он также напомнил, что город продолжает поддерживать медицинских работников столицы, выплачивая им надбавку к заработной плате.