Зеленский подпадает под критерии олигарха – экс-министр финансов Уманский

Президент Украины Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха, закон о которых приняла вчера Верховная Рада.

Так считает﻿ экс-министр финансов Игорь Уманский.

По его мнению, Зеленский использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.

Уманский считает, что президент использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения.

"Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция" , – пишет Уманский.

Экс-министр также считает, что Зеленский контролирует СМИ, но опосредственно через Нацсовет по телерадиовещанию. А после вступления нового закона, будет иметь контроль над СМИ олигархов через СНБО.

Зеленский имеет "значительный экономический и политический вес", учитывая программу "Большая стройка".

"Да, он тратит не свои деньги, а государственные. Но вес его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Итак опять все сходится" , – считает Уманский.

Также аргументом на пользу того, что Зеленский является олигархом, бывший член Кабмина называет финансирование президентом партии "Слуга народа" и контроль над госпредприятиями, которые имеют монопольный статус ("Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныця" и другие).