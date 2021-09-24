Создан аккумулятор, способный заряжаться за 90 секунд

Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали литий-углеродный аккумулятор. Инновационную батарею можно заряжать за считанные минуты, сообщает РБК-Украина.

Mahle Powertrain и Allotrope Energy представили новую литий-углеродную батарею, которая, как утверждается, не требует редкоземельных металлов и может очень быстро перезаряжаться. Фактически, настолько быстро, что аккумулятор, который, к примеру может использоваться в электроскутере, можно зарядить всего за полторы минуты.

Химический состав батарей сочетает в себе преимущества суперконденсаторов с традиционными литий-ионными батареями. Он имеет высокопроизводительный анод аккумуляторного типа и катод, который отделен органическим электролитом.

В результате, как заявляют компании, получается батарея, которая не страдает от эффектов термической деградации и стабильна при высоких температурах. Это означает, что подача большого тока и быстрая зарядка возможны без сложного внешнего охлаждения или дорогих систем управления батареями.

Такая конструкция также обеспечивает срок службы в 100 000 циклов перезарядки и более. Благодаря тому, что в составе аккумуляторов нет редкоземельных металлов, их легче полностью переработать.

Компания Mahle специально исследовала возможность использования аккумуляторной батареи в мопедах, предназначенных для доставки продуктов быстрого питания. Ориентируясь на дальность хода в 25 км, электрическому мопеду с литий-ионным аккумулятором потребуется около 30 минут зарядки, а аккумулятор необходимо будет заменять каждые год или два. Инновационный литий-углеродный аккумулятор можно заряжать всего за 90 секунд, и он прослужит намного дольше.