Малюська рассказал, что ждет Порошенко в случае признания олигархом

Если экс-президент Петр Порошенко попадет в реестр олигархов, к нему будет применен ряд ограничений, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Если он (Порошенко - ред.) соглашается (фиксировать, что он олигарх - ред.) и не избавляется от признаков олигарха - мандата народного депутата, продолжает финансирование политической партии, продолжает владеть телеканалом, и его состояние превышает лимит, установленный законом (а это видно по его декларации), соответственно, - он попадет в реестр.

И к нему будет применен ряд ограничений - запрет на приватизацию, контакты с ним, кроме исключений, установленных законом, таких как открытые заседания органов государственной власти, например, в парламенте" , - рассказал глава Минюста.

Малюська подчеркнул, что олигархам не место в органах госвласти.