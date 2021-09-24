В Хмельницком задержали учителя, торговавшего наркотиками

Во время обысков у 38-летнего преподавателя одного из лицеев Хмельницкого, кроме амфетамина, полицейские изъяли также марихуану, «соли», устройства для употребления наркотиков и тому подобное. Мужчина работал даже в перерывах между занятиями.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ полиции Хмельницкой области.

Мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города. Время использовал для этого даже в перерывах между занятиями в учебном заведении, где работал. Мужчину арестовали.

Во время обысков у него изъяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, мобильный телефон, устройства для употребления наркотиков, а также пакеты и свертки с амфетамином, «солями» и марихуаной.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

За распространение запрещенных веществ 38-летнему мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.