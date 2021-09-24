Ряд объектов бесплатно "приватизировали" из-за действий полиции Киева

Многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, бесплатно присвоил бизнесмен с орбиты экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, сообщает Радио Свобода.

Среди прочего, это причал вдоль всей Оболонской набережной и имущественные права на целый Оболонский остров.

Механизм присвоения дамб и причалов на Днепре стал возможным благодаря участию столичной полиции во времена руководства Крищенко и частных и государственных регистраторов. Сам Андрей Крищенко, которого в день выхода журналистского расследования назначили заместителем руководителя КГГА, не ответил на вопросы журналистов.

В июне 2018 столичный юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, нашел «потерянные имущественные права» на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в роли хранителя «находки». За пол года он получил ответное письмо за подписью следственной полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов.

На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов «на праве хранения» в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Три из них он уже переоформил на себя на праве собственности - и перепродал своей фирме ООО «Украинское бюро речных портов».

В частности, в собственности компании Бойко, согласно официальному реестру недвижимости, пока оказались следующие объекты:

Причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка «Наталка» (площадью 4013 квадратных метра).

Причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка «Наталка»

Причал Рыбальского острова, где расположена база спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (площадью 3411 квадратных метров).

Причал Рыбальского острова

Имущественные права на объект по координатам Оболонского острова, указанная площадь - 142 980 квадратных метров. Это - вся площадь этого острова посреди Днепра в столице в соответствии с Государственной кадастровой картой.

Оболонский остров

Остальные 8 объектов, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, остаются у Константина Бойко на правах хранения. Это причалы возле базы отдыха «Динамо» на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачив и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбацком острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая и у яхт-клуба «Оболонь» в Киеве. А также две столичные дамбы: на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

В период, когда бизнесмен Константин Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко.

Журналисты нашли ряд связей этого бизнесмена с самым Крищенко.

Так, Бойко основал юридическую компанию «Кронос» вместе с выходцем из Горловки, бывшим милиционером Юрием Шальневым. Еще работая в полиции, Крищенко (тоже выходец из Горловки) декларировал, что в течение многих лет ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, оформленного на Юрия Шальнева. По информации источников, это доверенное лицо и водитель Крищенко.

К водителю Крищенко ведут и другие компании, где Бойко является совладельцем. Партнеры Бойко в компаниях «Хард Берн», «Атлантис 1978», а также в «Украинском бюро речных портов» и «Украинские бюро судоходства» имеют отношения к Шальневу через семейные связи, Горловку и личные знакомства.

Связь Крищенко можно отследить и через один объект из списка, который решением полиции перешел к Бойко. Речь идет о причал полицейской базы отдыха «Динамо» на Киевском море в Вышгородском районе. Еще в должности главы полиции Киева Андрей Крищенко указывал в декларации, возглавляет Киевскую городскую организацию физкультурно-спортивного общества «Динамо Украина», которое распоряжается этой территорией.

«Все одиннадцать гидротехнических сооружений расположены на землях водного фонда, которые, согласно законодательству, могут быть переданы частным лицам или компаниям только на правах аренды или временного пользования. Сами причалы и дамбы по разным причинам никогда не принадлежали ни к частной, ни к государственной или коммунальной собственности, хотя государственные и местные органы власти имели возможность взять их на баланс.

Ситуацией воспользовался киевлянин Константин Бойко, совершил ряд юридических шагов, задействовав Нацполицию и регистраторов. Такие действия, по словам юристов, содержат признаки уголовного преступления» , - говорится в расследовании.

Юрист Богдан Боровик объясняет, что «письмо от полиции» не является правоустанавливающим документом, и несмотря на это регистраторы «приравняли его к судебному решению, договорам купли-продажи или завещанию».

Журналисты неоднократно обращались за комментарием к бывшему председателю ГУНП в Киеве Андрею Крищенко. Перед эфиром Крищенко попросил переслать ему перечень вопросов. Но к публикации расследования так и не вышел на связь с редакцией.

Журналисты также связались с Константином Бойко, чтобы узнать, помогали ему получить целый ряд сооружений на берегу Днепра связи в руководстве полиции Киева. Он попросил прислать вопрос письменно, но в эфир так и не ответил.

Следственная Ольга Момот, которая подписала письмо от полиции Киева, которое дало старт масштабной схеме, отказалась от комментариев, объяснив это тем, что уже не работает в полиции.

Юрий Шальнев также не ответил на просьбу о комментарии.

Расследователи обратились за комментарием к директору Департамента коммунальной собственности города Киева Андрею Гудзю. Он отметил, что знает лишь об одном гидротехническом сооружении, право собственности на которое получил Константин Бойко - это причалы под Оболонской набережной.

Столичный чиновник отметил, что Департамент коммунальной собственности обратился в полицию Киева и получил отказ в реагировании. В ответе на запрос Андрей Гудзь подчеркнул, что «указанные в запросе сооружения не принадлежали и не принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, а поэтому возвращение этих сооружений в коммунальную собственность города Киева не усматривается возможным».

Не знали о схеме с присвоением и в ГП «Администрация речных портов». Но после запроса журналистов здесь пообещали начать процедуру возврата этих объектов в государственную собственность путем обращения в милицию и в суды.

23 сентября Киевсовет назначил экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

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