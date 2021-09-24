Покушение на Шефира: что изменится в охране первых лиц страны

Охрану президента могут усилить, а его первому помощнику Сергею Шефиру — выделить телохранителей из УГО. На улицах станет больше полиции, а проверять будут всех подозрительных, сообщает Вести.

"Это не инсценировка"﻿

Первого помощника президента Сергея Шефира, на которого в среду было совершено покушение, могут обеспечить госохраной, если будет соответствующий указ президента. Об этом сказал экс-глава Управления госохраны (УГО), экс-начальник УБОП Киева Валерий Гелетей.

"На Сергея Шефира было совершено покушение. Это не инсценировка, как пишут некоторые СМИ, было покушение и покушение недешевое. К нему долго готовились, но, скорее всего, операция сорвалась, видимо, информация, что Шефир выезжает утром, была недостоверной. Нечто похожее за время моей работы в УБОП уже было. Но покушение — повод для предоставления Сергею Шефиру, как представителю центральных органов власти, госохраны. Для этого нужен указ президента" , — говорит Гелетей.

Согласно Закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", помощник президента не входит в список охраняемых лиц. Законом предусмотрена охрана президента и его семьи, причем не только на время полномочий, а пожизненная, если только президент не был отстранен в порядке импичмента. В Украине не обеспечен охраной только Виктор Янукович.

Кроме того, УГО охраняет в местах постоянного и временного пребывания спикера и вице-спикера Верховной Рады, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, главу МИД, генпрокурора, а также глав Конституционного и Верховного судов, когда они находятся на должности и в течение года после этого. Госохрану могут предоставить и народным депутатам, членам Кабмина, руководителям центральных органов власти, в случае угрозы их жизни и здоровью. Решение о целесообразности госохраны принимает президент своим указом.

В Офисе президента вчера не прокомментировали, будут ли инициировать госохрану помощнику главы государства. А в Верховной Раде оппозиция предлагает создать временную следственную комиссию (ТСК) по расследованию покушения на Шефира. Об этом написала сопредседатель фракции "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

В парламентской фракции "Слуги народа" говорят, что пока такой необходимости не видят.

"Мы смотрим, как работают правоохранительные органы. Оснований для создания ТСК я пока не вижу" , — сказал первый замглавы фракции Александр Корниенко.

А по поводу усиления охраны президента и предоставления охраны его помощнику он посоветовал обратиться в ОП.

"Пересмотрят маршруты кортежа"

Источник в УГО рассказал, что сейчас в управлении рассматривается список мероприятий по усилению охраны первых лиц.

"Не могу сказать подробности, но пересматривается карта маршрутов президента, а также других охраняемых лиц. Остальные мероприятия, которые касаются граждан, — компетенция полиции, думаю, она бросит все силы на улицы" , — говорит источник в УГО.

Меры безопасности в отношении всех охраняемых лиц, с большой долей вероятности, будут усилены. Об этом говорит и Валерий Гелетей.

"Какое-то время, пока не спадет напряжение или ситуация не войдет в норму, охрану президента усилят. Как именно это будет происходить, вам не скажет ни одна спецслужба мира. Но чисто теоретически, могу предположить, что усиление будет существенным — увеличат количество нарядов, будут более тщательно и усиленно проверять маршрут и трассу проезда" , — говорит Гелетей.

По его словам, больше полиции можно будет увидеть в правительственном квартале, в районе мостов, по маршрутам следования охраняемых лиц.

"Я думаю, граждане вряд ли почувствуют усиление этих мер. Какое-то время ситуация может быть такая, что охрану будут усиливать в зависимости от оперативной информации. Но мосты, возвышенности, люки — их будут проверять" , — говорит Гелетей.

А вот на вопрос, появятся ли снайперы на крышах, он ответил, что они там уже есть.

"Снайперы, а, точнее, контрснайперы, всегда есть, просто вы их не видите. Но внимательный человек, тем более профессионал, заметит их в местах массового скопления людей. И график работы президента, думаю, может быть изменен в этом формате: УГО будет обговаривать посещение того или иного места" , — говорит Валерий Гелетей.

Усиливают охрану

Эксперт по безопасности Сергей Шабовта прогнозирует, что теперь на улицах и дорогах обычные граждане все чаще будут сталкиваться с проверками и неудобствами.

"Владимир Зеленский, находясь в США, это четко дал понять — преследовать станут всех, кого будут считать подозрительным. А это значит, что будут проверять подозрительных пешеходов и машины. Уже сегодня возле Рады полиция отодвинула митингующих. Это говорит о том, что собирать пикеты станет опаснее. И о том, что силовой блок государство усиливает, говорит бюджет на следующий год, где расходы существенно увеличатся (более чем на 5 млрд грн. — Ред.)" , — говорит Шабовта.

С огромным количеством нарядов полиции уже сейчас частенько сталкиваются водители, которые по утрам едут через мост Патона, мимо которого на правом берегу проезжает кортеж президента. Людей в форме, регулирующих движение, а, точнее, запрещающих проезд рядовым авто, можно увидеть на набережной, бульваре Дружбы народов, ул. Старонаводницкой, Парковой аллее и дальше по улицам, которые ведут к Офису президента.

"Перекрытия движения, а, стало быть, и пробки, станут более длительными" , — уверен Шабовта.

Проверки на дорогах возможны, если будет оперативная информация, считает Гелетей.

Тем временем политики уже усиливают свою охрану. За день до покушения на Шефира, экс-президент Петр Порошенко пришел в Верховную Раду с усиленной охраной. Эксперт по безопасности Сергей Шабовта говорит, что спрос на личную охрану после покушения на Шефира будет только возрастать.