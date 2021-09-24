Нафтогазу не хватает денег на закупку газа зимой

В НАК "Нафтогаз Украины" не хватает денег на закупку газа на зимний период. Поскольку компания закончила прошлый год с убытком в 19 млрд гривен, несмотря на остаток на счетах в 57,7 млрд гривен, и испытывает потребность в дополнительных средствах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В Кабмин за деньгами. "Нафтогаз" потратил все резервы для закупки газа на зиму".

Общий объем сверхплановых расходов НАК может составить 123 млрд гривен. При этом в "Нафтогазе" подсчитали, что им придется заплатить на 33,7 млрд гривен больше ренты на газ собственной добычи.

"Ведь средняя таможенная цена газа значительно превышает стоимость, по которой НАК реализовывает его для нужд населения и теплокоммунэнерго. По трехлетним договорам с последними, компания недополучит 36,7 млрд гривен" , - говорится в материале.

При этом основной проблемой является отсутствие денег на закупку 3 млрд кубометров импортного газа, который необходимо приобрести в отопительный сезон. Средства в размере 44,5 млрд гривен НАК планирует получить от компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"Проект договора между "Укртрансгазом" (входит в Группу Нафтогаз) и ОГТСУ уже подготовлен. Этот документ, позволяющий НАК собрать часть недостающих средств, должны были утвердить на заседании Кабмина 22 сентября в рамках плана мер по усилению надежности оператора ГТС" , - говорится в материале.

Однако решение не вынесли на рассмотрение Кабинета министров поскольку в нем обнаружили ряд юридических преград.

В это время "Нафтогаз" продолжает закупку газа и ожидается, что на 1 октября в хранилищах будет больше 19 млрд кубометров, при том, что сейчас там хранится чуть более 18 млрд кубометров.

В Кабмине и самом НАКе заявляют, что подготовка к зиме идет нормальными темпами. Однако, по информации РБК-Украина, ситуация с закачкой газа к отопительному сезону сложная, поскольку не хватает ни газа, ни денег на его закупку, а план по импорту топлива уже не выполняется.

Автор: Юрий Дощатов