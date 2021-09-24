Леся Никитюк показала стильный ковбойский образ

Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк порадовала поклонников новыми фотографиями. Она предстала перед камерой в ковбойском наряде на эффектной локации, сообщает 24 Канал.

На новых фотографиях блогерша предстала перед объективом в колоритной локации. Леся изображена на фотографиях в светлых брюках с принтом, белой футболке, джинсовой oversize рубашке и ковбойской жилетке. Соединила такой наряд с ковбойскими сапогами и завершила look соответствующей шляпой.

Фото из инстаграма ведущей